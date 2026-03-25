Il 2006 è l’anno di nascita di una generazione che, fino a oggi, non ha avuto modo di vivere un Mondiale. Domani, giovedì 26 marzo, si terrà una partita che rappresenta per questa fascia di età un’occasione di riscatto dopo vent’anni di risultati deludenti e speranze mai concretizzate nel calcio internazionale. La partita si svolge in un contesto di attese e di ricordi mai vissuti.

Bologna, 25 marzo 2026 – Per chi è nato nel 2006, la partita di domani (giovedì 26 marzo) sarà la possibilità di riscatto dopo due decenni di umiliazioni calcistiche e grandi illusioni. Molti ragazzi sono nati nel corso delle Notti Magiche in terra tedesca e non ne hanno vissuta nemmeno una in fase coscienzioso. Quante volte, i nonni hanno raccontato della Partita del Secolo a Città del Messico, di Paolo Rossi che cala la tripletta contro il Brasile e di Sandro Pertini che esulta a Madrid dopo la rete del 3-1 contro la Germania. Quante volte, i genitori hanno raccontato delle Notti Magiche di Italia 90, di Baggio che sbaglia a Pasadena e della grande vittoria in Germania con il figlio in braccio e le urla soffocate per non farlo svegliare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Noi del 2006, la generazione che non ha mai visto i Mondiali

Articoli correlati

Nightmare 6, salta fuori il finale alternativo del film che nessuno ha mai vistoRachel Talalay rivela l'esistenza di un finale alternativo perduto di Freddy's Dead del 1991: i demoni trovavano un nuovo ospite dopo la morte di...

Leggi anche: Grosso: «Sono convinto che l’Italia andrà ai Mondiali. Il rigore del 2006? Ho sperato una cosa»

World Radio Day 2026 - Intervista a Fabio Caressa di Radio Deejay

Aggiornamenti e notizie su Noi del 2006 la generazione che non ha...

Argomenti discussi: Non volevamo diventare star, essere sottovalutati oggi è un vantaggio. I Finley 20 anni dopo Tutto è possibile; Campobello, Amministrative, corsa aperta tra candidati e alleanze in costruzione.

We, the generation of 2006, who never saw the World CupThose born in the 21st century will only have hazy memories of the defeat in Brazil, the hope is to finally see Italy among the best national teams in the world ... sport.quotidiano.net