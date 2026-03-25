A Cervia si svolge una camminata di protesta contro la prevista apertura di nuove discariche nel territorio circostante. L’iniziativa, promossa dal comitato locale ‘Salviamo le Saline - No discariche’, si svolge in modo pacifico e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione ambientale legata alla gestione dei rifiuti. La mobilitazione vede la partecipazione di cittadini e attivisti locali.

A Cervia continua la mobilitazione contro la realizzazione di nuove discariche nel forese, una mobilitazione pacifica ambientale che vede in prima linea il comitato cittadino ‘Salviamo le Saline - No discariche’. A sostenere la causa sono centinaia di cittadini. Dopo il "serpente di centauri" dello scorso 15 marzo, evento che ha raccolto più di duecento partecipanti, tra cui un centinaio di motociclisti, il comitato organizza una nuova manifestazione pacifica per portare all’attenzione di cittadini, turisti e istituzioni la questione delle due discariche previste nei pressi dell’oasi naturalistica della Salina di Cervia. Il comitato invita tutti gli interessati a partecipare alla ‘Camminata di protesta’, prevista per domenica 19 aprile alle 9, con partenza da piazza Garibaldi, sotto il palazzo comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "No alle discariche", camminata di protesta

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