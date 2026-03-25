Niente benedizioni per Pasqua scoppia il caso all' istituto comprensivo di Chiusi | Ennesimo attacco alla cristianità

A Chiusi, in provincia di Siena, si è scatenato un acceso dibattito dopo che la preside dell’Istituto Comprensivo ha deciso di sospendere la tradizionale benedizione che si svolgeva prima della Pasqua. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra genitori e insegnanti, con alcune posizioni che hanno definito l’episodio come un attacco alla cristianità. La decisione ha portato a discussioni pubbliche e a diverse prese di posizione.

È polemica a Chiusi (Siena) dopo la decisione della preside dell'Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi di sospendere la tradizionale benedizione che precede la Pasqua. Si è andata infatti a interrompere una tradizione che andava avanti da lungo tempo, e che riguardava asili, scuole elementari e medie della zona. Tutto è partito dal programma scolastico dell'Istituto, che comprende diversi ordini di studio. Secondo quanto stabilito, il parroco sarebbe dovuto passare per impartire la benedizione in orario scolastico. Da qui la lettera dell'Uaar ( Unione degli atei e degli agnostici razionalisti ), che ha diffidato la scuola dall'andare avanti con il programma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Niente benedizioni per Pasqua, scoppia il caso all'istituto comprensivo di Chiusi: "Ennesimo attacco alla cristianità" Articoli correlati Topi a scuola, chiusi i plessi dell'istituto comprensivo per la derattizzazioneSospensione delle attività didattiche all'istituto comprensivo “Garibaldi” per la derattizzazione. Caso di meningite in un istituto comprensivo partenopeo: il Comune attiva i protocolli di sicurezza e sorveglianzaL’Istituto Angiulli di Napoli sospende le lezioni oggi 14 gennaio per una sanificazione precauzionale dopo il ricovero di un alunno colpito da... Contenuti e approfondimenti su Niente benedizioni Temi più discussi: Niente benedizione a scuola. I bambini vanno in processione e riscoprono le antiche Rogazioni; Pasqua 2026, benedizione a scuola: l'Unione degli Atei diffida l'istituto, attività sospese con dispiacere; Niente benedizione a scuola I bambini vanno in processione e riscoprono le antiche Rogazioni. Benedizione di Pasqua fai-da-te. I fedeli non ci stanno, è polemicaVorrei ricordare al parroco della chiesa in Oste che il Covid è finito cinque anni fa, quindi il periodo della bottiglia da portare in chiesa a benedire è ormai concluso. Credo che sia un dovere, alm ... lanazione.it Truffa di Pasqua, la finta benedizione delle caseTOSCANA: Si spacciano per sacerdoti così da poter entrare in casa e a quel punto scatta la trappola. Come funziona il raggiro in tempo di quaresima ... toscanamedianews.it Ci sono benedizioni che non si comprano, non si cercano… si conquistano con il cuore. E una di queste è quella che riceve chi onora sua madre, anche quando nessuno lo sta guardando. Perché trattare bene una madre non significa solo darle cose material - facebook.com facebook