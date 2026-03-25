Sabato mattina, un gruppo di bambini, ragazzi e genitori si è riunito in una processione penitenziale spontanea, partendo dal duomo e attraversando il centro storico. L’evento, che si svolge al di fuori dell’orario scolastico, si è concluso con un pranzo al sacco. La manifestazione richiama le antiche

Una mini processione penitenziale volontaria con bambini, ragazzi e genitori che parte dal duomo e attraversa il centro storico per poi concludersi con un pranzo al sacco, da svolgersi il sabato fuori dall’orario scolastico. E’ questa la strada alla quale stanno lavorando i parroci della cittadina etrusca, rifacendosi all’antica tradizione cristiana del rito delle Rogazioni, per trovare una soluzione rispetto alla vicenda delle " benedizioni negate " che ha coinvolto l’Icc Graziano da Chiusi dopo la diffida del legale dell’Unione atei agnostici razionalisti ( Uaar ). C’è ancora molta rabbia per questa vicenda perché tutto sarebbe nato dalla segnalazione di una famiglia italiana contro la circolare del dirigente scolastico che voleva semplicemente disciplinare una prassi ultra ventennale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente benedizione a scuola. I bambini vanno in processione e riscoprono le antiche "Rogazioni"

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Contenuti utili per approfondire Niente benedizione

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Forse quella cosa che non ha funzionato è stata in realtà la più grande benedizione che ti poteva capitare. Forse quel fallimento era in realtà un dono, forse quel rifiuto è stato il modo in cui l'esistenza ha voluto proteggerti. E forse adesso sei esattamente dove - facebook.com facebook