Una notizia riguardante il mercato della Serie A ha fatto il giro dei social: Nico Paz, calciatore che milita nel Real Madrid, è stato definito un acquisto irrinunciabile dalla squadra spagnola. La comunicazione ha suscitato reazioni immediate tra gli utenti, senza che siano stati rilasciati commenti ufficiali da parte delle società coinvolte.

2026-03-25 16:09:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Nico Paz è un acquisto irrinunciabile per il Real Madrid. E non solo per lui interesse sportivo del giocatore che ha sfondato la porta del Como. IL questione economica È l’altro motivo che rende quasi impossibile per il Real Madrid non reintegrarlo in estate. E non è solo l’opzione di acquisto nove milioni di euro dall’estate scorsa anche lui era molto basso e il Real Madrid non era interessato al giocatore. La chiave sta nelle offerte che arrivano per il nazionale argentino, alcune delle quali superiori 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Nico Paz, firma ‘obbligatoria’

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