A Salerno, presso la sala San Giovanni Paolo II della Parrocchia San Demetrio, sono previste due rappresentazioni teatrali di

Appuntamento con "Nevica!" giovedì 26 e venerdì 27 marzo alle ore 20:00 a Salerno. Le due rappresentazioni teatrali si terranno presso la sala San Giovanni Paolo II della Parrocchia San Demetrio. L'opera, portata sul palco dalla Compagnia Futuro in Scena, è tratta dalla commedia ".e fuori nevica" dell'autore Vincenzo Salemme. La trama segue le vicende di tre fratelli che si ritrovano a dover gestire un periodo di convivenza obbligata. Il testo affronta questioni sociali e personali, analizzando in particolare la disabilità nella vita di tutti i giorni, i sacrifici richiesti dall'assistenza familiare e le dinamiche derivanti dall'isolamento domestico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "Nevica!": al San Demetrio l'adattamento della storica commedia di Salemme

Articoli correlati

Ogni promessa è debito, con Vincenzo Salemme: stasera su Rai 1 anticipazioni, trama e cast della commediaLa commedia di Vincenzo Salemme va in onda in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, portando su Rai 1 una storia brillante e surreale che segna il...

Ogni promessa è debito, la nuova commedia di Vincenzo Salemme: le anticipazioniStasera in tv va in onda “Ogni promessa è debito”, la nuova commedia di Vincenzo Salemme, proposta in diretta televisiva dall’Auditorium Rai di...

Tutti gli aggiornamenti su San Demetrio

Discussioni sull' argomento SAN DEMETRIO: LA RASSEGNA STRADE 2026 CHIUDE CON LO SPETTACOLO MUSICALE VIVA GARIBALDI; Cocaina nascosta sotto l’ascella: arrestato 65enne al casello dell’A24; Maltempo, allerta meteo arancione: lunedì con scuole chiuse, l'elenco dei comuni; Catania, due arresti per l’omicidio di Salvatore Privitera.

San Demetrio: Il Santo Celebrato il 22 DicembreSan Demetrio nacque in una famiglia cristiana e sin da giovane dimostrò una profonda devozione religiosa. La sua fede lo portò a diventare un soldato dell'esercito romano, dove non nascose mai la sua ... quotidiano.net

Il nostro protettore, San Demetrio Martire, viene celebrato a Morigerati il 26 agosto e il 26 ottobre... - facebook.com facebook