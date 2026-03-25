Nel tardo pomeriggio di oggi, 25 marzo 2026, una grandinata sottile ha interessato l’Erbese. In pochi minuti, le strade e i prati della zona si sono ricoperti di uno strato di ghiaccio che ha creato un paesaggio insolito per il periodo. L’evento ha causato disagi alla circolazione e ha interessato diverse aree della regione.

Un’improvvisa grandinata ha colpito l’Erbese nel tardo pomeriggio di oggi, 25 marzo 2026, trasformando in pochi minuti strade e prati in un paesaggio insolito per fine marzo. I chicchi, particolarmente sottili e fitti, hanno dato l’impressione di una vera e propria nevicata. Il rovescio si è sviluppato rapidamente tra Erba e i comuni limitrofi, con una precipitazione intensa ma di breve durata. La caratteristica più evidente è stata la dimensione della grandine: non grossi chicchi isolati, ma una fitta “pioggia bianca” che si è accumulata al suolo. In diversi punti dell’Erbese, marciapiedi e giardini si sono ricoperti di uno strato chiaro, creando un effetto visivo molto simile alla neve. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Neve? No, grandine sottile: l’Erbese si imbianca

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