Una nuova ondata di aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale sta interessando l’Italia, portando neve e precipitazioni di tipo graupel anche nelle zone pianeggianti. Un ciclone sul mare Adriatico ha contribuito a portare condizioni di maltempo e fiocchi fino alle coste, interessando diverse regioni del Nord, del Centro e del Sud. Le previsioni indicano un calo delle temperature e possibili nevicate anche in aree urbane.

Roma - Ciclone sull’Adriatico e aria artica portano graupel e neve tonda anche in pianura: ecco dove potrebbe nevicare tra Nord, Centro e Sud Una nuova irruzione di aria fredda artica è pronta a investire l’Italia, determinando un deciso abbassamento delle temperature e della quota neve. La formazione di un ciclone sull’Adriatico darà il via a una fase di maltempo che, tra mercoledì sera e venerdì, porterà nevicate diffuse, temporali e fenomeni particolari come graupel e neve tonda, localmente anche in pianura e lungo le coste. Le prime avvisaglie si registreranno già da mercoledì sera, quando l’aria fredda inizierà a riversarsi dalle Alpi verso il resto del Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Neve a sorpresa sull’Italia: fiocchi fino al mare e città imbiancate

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