La crisi iraniana ha messo in luce quanto il petrolio resti una risorsa chiave nell’attuale scenario energetico. Nonostante i rischi di scarsità, le fonti rinnovabili come l’eolico e il solare non rappresentano ancora alternative sufficienti per soddisfare la domanda globale. La dipendenza dal petrolio rimane evidente, e le discussioni si concentrano sulla sua importanza strategica nel contesto attuale.

Questa crisi ha evidenziato la centralità assoluta del petrolio: a fronte di rischi di scarsità di petrolio, non serve aumentare le pale eoliche o i pannelli solari perché certamente potranno contribuire, ma non in maniera cruciale. Le rinnovabili sono additive e non sostitutive del petrolio, quindi più rinnovabili servono ma non suppliscono alle eventuali scarsità di petrolio. Lo dice a Formiche.net uno dei maggiori esperti energetici italiani, Alberto Clò, economista, ex ministro dell’industria nel governo Dini e nel cda di varie società quotate (Eni, Finmeccanica, Italcementi, Iren e ASM Brescia, Atlantia, Snam) che analizza la crisi iraniana intrecciandola con il grande dibattito su gas e greggio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nessuna catastrofe, ma il petrolio resta centrale. Clò legge la crisi iraniana

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Non la distrusse il Vesuvio. Non fu un terremoto. Nessuna catastrofe improvvisa. Baia sparì centimetro per centimetro, inghiottita dal suolo che aveva scelto di abitare. E lo fece così lentamente che nessuno riuscì davvero a salvarla. Siamo nel Golfo di Pozzuoli - facebook.com facebook