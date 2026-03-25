Nessun ragione perché mi dimetta | l’autodifesa quasi solitaria di Nordio tra i banchi vuoti degli alleati e gli attacchi delle opposizioni

Il ministro della Giustizia ha dichiarato di non avere motivi per dimettersi, rispondendo alle domande in Aula. La sua posizione è stata espressa in un contesto in cui gli alleati erano assenti e le opposizioni hanno sollevato diverse critiche. La discussione si è svolta con pochi presenti tra i banchi del governo, mentre il ministro ha ribadito la sua volontà di rimanere in carica.

“Non c’è nessuna ragione per cui il ministro della Giustizia abbandoni il suo posto”. In un’Aula della Camera tutt’altro che gremita, dove a farsi notare nel corso del Question Time sono in particolare le assenze tra i banchi della maggioranza, con una decina di deputati presenti nel gruppo di Fratelli d’Italia e nessuno o quasi tra quelli di Forza Italia e Lega, va in scena la ‘ resistenza ‘ quasi solitaria di Carlo Nordio, già commissariato da Giorgia Meloni e da Palazzo Chigi, con le dimissioni imposte alla capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, dopo la debacle al referendum. Certo, non è la prima volta che nel corso di discussioni generali o question time l’emiciclo non sia pieno, tanto che pure tra le opposizioni che incalzano Nordio chiedendo spiegazioni sui casi Delmastro e Bartolozzi le assenze ci sono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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