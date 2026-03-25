Un italiano ha vinto un titolo Nba, un risultato raggiunto dopo quarant'anni di carriera e numerosi successi. È il primo e unico a conquistare un anello da campione e a lasciare un segno nel basket statunitense con prestazioni decisive e impegno costante nel corso degli anni. La sua presenza nel mondo del basket americano ha rappresentato un traguardo storico.

Quella foto non passa mai di moda. Neanche oggi che il protagonista compie 40 anni. Marco Belinelli in quell’immagine diventata un pezzo di storia del basket italiano ha la canotta dei San Antonio Spurs, la bandiera tricolore sul collo e un cappello bianco in testa. In mano ha il Larry O’Brien Trophy, il trofeo dei campioni Nba. E gli da un bacio, dolce e sicuro di chi si coccola qualcosa che si è appena conquistato, che gli cambia la vita. Quella foto, quel bacio, sono il momento più alto di una carriera unica di questo talento che partito da San Giovanni in Persiceto ha conquistato il mondo. In quel bacio c’è l’eredità sportiva di questo neo 40enne: a quella coppa, a quel trionfo, lo hanno portato il duro lavoro, il saper superare le difficoltà, il credere in sé stesso anche quando gli altri attorno a lui non lo facevano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nessun altro italiano ha alzato questa coppa: quarant'anni di Belinelli, la sua legacy nel mondo Nba

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