Nessun accordo sui 151 licenziati Accordi individuali sulle buonuscite

Nessun accordo collettivo è stato raggiunto riguardo ai 151 lavoratori coinvolti, mentre le buonuscite sono state definite tramite accordi individuali tra la Fondazione Milano-Cortina e i dipendenti che hanno collaborato ai preparativi dei Giochi. L'importo delle buonuscite resta riservato e non viene reso pubblico.

L’ammontare delle buonuscite messe sul piatto è coperto dalla riservatezza di accordi individuali, presi dalla Fondazione Milano-Cortina con i dipendenti che hanno lavorato dietro la macchina dei Giochi. Effetto di un mancato accordo con i sindacati nella procedura di licenziamento collettivo aperta dalla Fondazione lo scorso novembre, tre mesi prima dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali allo stadio di San Siro. "Avevamo già giudicato negativamente all’epoca tutta quella fretta nell’aprire la procedura – spiega uno dei sindacalisti coinvolti nella partita – e il mancato confronto è proseguito, così come le scelte unilaterali da parte della Fondazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nessun accordo sui 151 licenziati. Accordi individuali sulle buonuscite Articoli correlati Celik Roma, l'agente conferma: nessun accordo con altri club, il turco resta concentrato sui giallorossicilik roma vive una stagione di crescita costante, allungando la sua presenza all’interno del progetto capitolino e accrescendo la responsabilità sul... Celik Roma, nessun accordo con altri club: il turco resta concentrato solo sui giallorossi. Le parole dell’agenteCelik Roma, nessun accordo con altri club: il turco resta concentrato solo sui giallorossi.