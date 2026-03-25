Nella zona di Erba, il cielo si è oscurato improvvisamente e le strade sono state ricoperte da uno strato di grandine bianca. La precipitazione si è verificata in un breve intervallo di tempo, creando un effetto visivo che ha ricordato le condizioni di pieno inverno. Le strade della zona sono state imbiancate dalla grandine, che ha lasciato tracce sulla superficie stradale.

Erba (Como) – Il cielo è diventato improvvisamente scuro e le strade si sono ricoperte di una coltre bianca come se fosse pieno inverno. Sembrava nevicasse nel tardo pomeriggio di oggi nella zona dell’Erbese dove l’improvvisa perturbazione (ampiamente prevista dalle previsioni meteo) ha provocato una grandinata molto fine che si è trasformata in neve. Un fenomeno che ha sorpreso gli automobilisti al rientro dal lavoro. D’altra parte, il colpo di coda invernale era stato preannunciato dai meteorologi. E non c’è solo la pioggia con la grandine. Dal tardo pomeriggio del 25 marzo sono iniziate le prime pesanti folate, che poi saranno protagoniste per l’intera giornata del 26. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella zona di Erba torna l’inverno: la grandine imbianca le strade

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