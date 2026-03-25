Ieri mattina, la squadra di hockey su pista di Viareggio è partita alla volta di Giovinazzo per disputare il recupero della 22ª giornata di campionato. La partita, originariamente prevista per il 14 marzo, era stata rinviata per consentire ai pugliesi di partecipare alla semifinale di Wse Trophy Cup, conclusasi con una sconfitta contro i portoghesi del Valongo. La sfida si svolgerà questa sera.

È partito ieri mattina il Cgc Viareggio per Giovinazzo dove stasera affronterà i padroni di casa per il recupero della 22° giornata, rimandata lo scorso 14 marzo per permettere ai pugliesi di concentrarsi sulla semifinale di Wse Trophy Cup persa 5-3 contro i portoghesi del Valongo futuri campioni. Una partita tutt’altro che semplice e che una sbadata lettura della classifica, 48 punti per i bianconeri contro i 14 dei biancoverdi, potrebbe far sembrare più semplice di quello che è. Il Giovinazzo infatti, oltre ad essere particolarmente temibile tra le mura casalinghe, può contare su giocatori di valore come Cardoso (23 reti) e l’ex Mura (16) che a Viareggio dimostrò, oltre ad una buona vena realizzativa, un temperamento decisamente caliente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nella tana del Giovinazzo. Cgc all’assalto dei pugliesi

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