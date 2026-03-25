' Ndrangheta a Torino sequestrati beni per mezzo milione al contrabbandiere di narghilè e tabacco

Le forze dell'ordine hanno sequestrato beni per circa mezzo milione di euro a un uomo condannato per legami con l'organizzazione mafiosa a Torino. Le indagini patrimoniali hanno evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto, tra cui un’attività di contrabbando di narghilè e tabacco. L'operazione fa parte di un’attività di contrasto alle attività illegali legate alla criminalità organizzata.

È di mezzo milione di euro il valore dei beni sequestrati a un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso, a seguito di indagini patrimoniali condotte dalla Guardia di Finanza di Torino su disposizione della locale Procura della Repubblica – D.D.A. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino in applicazione della normativa antimafia, dopo che è stata accertata una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato dal soggetto e dalla sua famiglia. Le indagini patrimoniali e il sequestro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da approfonditi accertamenti patrimoniali svolti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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