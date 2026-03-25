Ndour ha finito l' Erasmus e ora gioca da grande a Firenze

Dopo aver concluso il suo percorso all'estero con l'Erasmus, il calciatore ha deciso di tornare in Italia e approdare a Firenze, dove ora gioca con una squadra professionistica. La sua carriera è iniziata in altre regioni, e nel corso degli anni ha maturato esperienza in diversi club e campionati. Ora si trova a disputare una delle sue prime stagioni in una società di livello.

Con Cher Ndour non c’è neanche bisogno di rimpiangere i bei tempi di quando a pallone si giocava all’oratorio: lui è venuto su proprio così, al campetto sotto casa. I ragazzi del muretto, le bici sgonfie, il pallone contro il muro. E gli amici, certo. Tutti più grandi di lui. “A cinque anni mi lasciavano giocare con loro perché ero forte, e ci passavo le giornate". È l’enfant prodige della porta accanto: lo hanno chiamato anche così. Uff, il solito bravo ragazzo. Questo però era ieri. Oggi Cher, un nome che è bijoux, è più feroce di un gringo. Volete le prove? Ne troverete alcune in Fiorentina-Inter, l’ultimo ritrovato di questo centrocampista moderno, capace di forza, grinta, energia, gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ndour ha finito l'Erasmus e ora gioca da grande a Firenze Articoli correlati Leggi anche: Fabris: "Lollobrigida ha fatto la storia e non ha ancora finito... Ora forza Ghiotto" Leggi anche: Fiorentina-Inter 1-1, Ndour risponde a Esposito e ora Milan è a -6 Contenuti utili per approfondire Ndour ha finito l'Erasmus e ora gioca... Temi più discussi: Fiorentina-Inter 1-1: Ndour segna nel finale e frena la capolista; Questo pareggio vale più di un punto: al Franchi si rivede una squadra vera; Una big piomba su Ndour, occhio Fiorentina: ti rubano il talento; Ndour riprende Pio Esposito: la sintesi della partita tra Fiorentina e Inter. Lotta scudetto riaperta!. Ndour risponde a Esposito: una bella Fiorentina frena l'Inter 1-1 al FranchiAvvio shock, poi una prova di carattere e qualità: la Fiorentina cresce alla distanza e strappa un punto contro la capolista ... firenzetoday.it Calamai: Ndour, l'altra scommessa vinta da Vanoli: pedina per il futuroLuca Calamai nel suo consueto Caffè nero bollente, all'interno di Buongiorno Firenze su Radio FirenzeViola, ha parlato di Cher Ndour: Nelle ultime settimane ... firenzeviola.it Ndour l'errore di Barella Le reazioni di Kolarov, Frattesi e Kean Dodô, invece, fa il gesto di chi vuole provare addirittura a @DavideBernardi6 BordoCam #FiorentinaInter è disponibile ora su #DAZN! #Ndour x.com Provocazione o analisi obiettiva La riflessione su Ndour, la sua crescita evidente e i margini di miglioramento futuri (nella Fiorentina) - facebook.com facebook