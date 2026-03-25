Nazionali Inter impegni tra Europa e Usa | ecco chi tornerà per ultimo a disposizione di Chivu

Durante la pausa tra le competizioni, dodici calciatori dell'Inter sono stati coinvolti in impegni con le nazionali, alcuni in Europa e altri negli Stati Uniti. La ripresa degli allenamenti del club è prevista a breve, ma restano da capire quali giocatori torneranno per ultimi a disposizione dell’allenatore. La situazione riguarda i tempi di rientro di diversi atleti impegnati con le rispettive selezioni.

Inter News 24 Nazionali Inter, dodici i nerazzurri impegnati durante la sosta tra Usa e Europa. Ecco chi tornerà per ultimo a disposizione per Chivu. Con la sosta alle porte, iniziano gli impegni delle Nazionali per diversi giocatori dell’ Inter, coinvolti in sfide decisive in vista del Mondiale 2026. Il gruppo nerazzurro, composto da 12 giocatori, sarà impegnato su più fronti, tra Europa e Stati Uniti, con partite che potrebbero incidere anche sul finale di stagione del club. Inter, folta presenza in Nazionale italiana. Tra i più attesi ci sono gli azzurri Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Pio Esposito e Davide Frattesi, convocati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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