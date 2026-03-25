Un cliente si è sentito male al chiosco gestito dalla madre di Beyoncé in Texas, manifestando nausea, febbre, brividi e vomito con sangue. In risposta, le autorità sanitarie della regione hanno deciso di chiudere temporaneamente l’attività per motivi di sicurezza. La notizia è stata riportata dal quotidiano The Independent. La chiusura rimane in vigore fino a nuove verifiche e controlli sulle condizioni igienico-sanitarie del locale.

Cattive notizie per la famiglia di Beyoncé. Il chiosco gastronomico della madre dell’artista in Texas è stato chiuso questa settimana dal dipartimento della salute, come riporta The Independent. Tina Knowles, la 72enne madre della cantante”, aveva aperto il suo stand “ Mama Tina’s Gumbo ” all’Houston Livestock Show and Rodeo di quest’anno. Lo stand vendeva il famoso gumbo (zuppa tipica fatta con i frutti di mare, ndr) della Knowles, di cui ha spesso parlato. In un’intervista con ABC 13, Knowles ha affermato che il suo chiosco offre due tipi di gumbo: una variante con pollo e salsiccia e la sua versione “preferita” a base di frutti di mare. Secondo un post su Instagram condiviso dalla Knowles, “ Mama Tina’s Gumbo” avrebbe dovuto servire cibo all’evento texano dal 2 al 22 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nausea, febbre, brividi e vomito con sangue”: un cliente si sente male al chiosco della madre di Beyoncé. Il dipartimento della salute in Texas lo chiude

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