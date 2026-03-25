Venerdì 27 marzo alle 19:30, il Teatro del Pavone presenterà “Nascitura”, una performance corale ideata e diretta da Vittoria Corallo. La rappresentazione si svolgerà sul palco del teatro e si ispira al “Cantico delle Creature”. La produzione coinvolge un cast di artisti che si esibiranno in una performance collettiva.

Il palcoscenico del Teatro del Pavone ospiterà, venerdì 27 marzo, alle ore 19,30, la performance corale “Nascitura", frutto dell’ideazione e con la regia di Vittoria Corallo.L’evento, a ingresso libero, rappresenta l'esito di un progetto di cittadinanza artistica e inclusione sociale che ha visto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - "Nascitura", al Teatro del Pavone una performance corale nel segno del "Cantico delle Creature"

Articoli correlati

Angelo Branduardi porta il Cantico delle creature al Teatro GoldoniAngelo Branduardi in concerto al Teatro Goldoni di Venezia con “Il cantico”, evento che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale...

Torna 'Anima Mundi': la 18° edizione del concorso è dedicata al Cantico delle Creature di San FrancescoBando aperto ai compositori di tutto il mondo: in palio cinquemila euro e l'esecuzione nella Cattedrale durante la 25° edizione della 'Rassegna di...

Altri aggiornamenti su Nascitura al Teatro del Pavone una...

Argomenti discussi: Gli appuntamenti per oggi in Umbria.

Nascitura, al Teatro del Pavone una performance corale nel segno del Cantico delle CreatureIl palcoscenico del Teatro del Pavone ospiterà, venerdì 27 marzo, alle ore 19,30, la performance corale Nascitura, frutto dell’ideazione e con la regia di Vittoria Corallo. perugiatoday.it

Con Exotropia prosegue Strabismi: al Teatro Pavone spazio alle giovani compagnie emergentiDopo l’ottimo successo della prima parte della stagione, ospitata da ottobre a dicembre scorso al teatro del Pavone di Perugia, riparte a marzo, con la rassegna Exotropia, la XII edizione del festival ... umbria24.it