Appuntamento con la prima gara del calendario dei playoff di serie A 2. Si riparte da zero MELENDUGNO - Venerdì 27 marzo, alle ore 20:30, al Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce, la Narconon Volley Melendugno apre ufficialmente i Playoff di Serie A2, sfidando nei Quarti di Finale la Futura Giovani Busto Arsizio. Di fronte c'è la stessa avversaria dell'ultima gara di Pool Promozione, una delle formazioni più forti e attrezzate del campionato. Ma i Playoff sono un'altra storia. Si riparte da zero, si azzerano classifiche e gerarchie, e in pallavolo, come la storia insegna, nulla è mai scritto prima che la palla tocchi terra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Narconon volley si prepara all'impresa: si aprono apre i playoff contro Busto Arsizio

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