Un commento di Bonolis sugli azzurri è diventato virale, attirando l’attenzione sui social. La corsa allo scudetto è ancora aperta, con il Napoli che si mantiene in corsa e la capolista Inter distante sette punti. La competizione tra le due squadre prosegue senza un verdetto definitivo, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Una lotta Scudetto ancora aperta, con una storia non ancora definitiva. Tutto può succedere e il Napoli è tornato prepotentemente nei pensieri della capolista Inter, visti i ‘soli’ 7 punti che separano le due formazioni. Il distacco è naturalmente ampio, ma non è da sottovalutare questi azzurri, come sottolineato anche da Paolo Bonolis. “Mi impensieriscono entrambe, ma il Napoli..”, Bonolis tiene aperte tutte le porte. È intervenuto ai microfoni di Sportitalia, rispondendo alle domanda in merito alla lotta scudetto. Il noto conduttore televisivo di fede nerazzurra, ha sottolineato la preoccupazione dovuta dalla forza sia di Milan che, soprattutto, del Napoli, ora più pericoloso dei rossoneri dopo i rientri di De Bruyne, McTominay e Anguissa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, virale il commento di Bonolis sugli azzurri: c’entra lo Scudetto

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