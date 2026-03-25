Napoli via al piano giovani | cosa succede ai rinnovi

A Napoli è stato avviato il piano giovani, un progetto che coinvolge i rinnovi dei contratti dei calciatori più giovani. La società ha comunicato le modalità con cui procederà nelle prossime settimane, definendo le strategie per i rinnovi e le eventuali nuove acquisizioni. La decisione si inserisce in un quadro di pianificazione a lungo termine per la rosa della squadra.

Il Napoli prepara il futuro partendo da una linea chiara. La rosa andrà ringiovanita. È questa la direzione che il club sta valutando in vista delle prossime mosse. Negli ultimi anni la società ha scelto profili esperti. L’obiettivo era tornare subito ad alti livelli. I risultati hanno dato ragione a questa strategia. Sono arrivati lo Scudetto della scorsa stagione e la Supercoppa di questa annata. Adesso, però, il ragionamento sembra diverso. Il club vuole restare competitivo anche nel lungo periodo. Per farlo, serve abbassare l’età media della squadra. Oggi il Napoli, insieme all’Inter, ha una delle rose più anziane del campionato. Da qui nasce una riflessione precisa sul prossimo mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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