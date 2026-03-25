Mercoledì 25 marzo si è disputata la giornata della Napoli Tennis Cup 2026, torneo ATP Challenger 125 che si svolge sui campi in terra rossa del Tc Napoli. La rappresentativa italiana di nuova generazione ha dominato gli incontri, mentre tra i giocatori eliminati figura Pellegrino. La competizione vede coinvolti diversi atleti italiani, con molte sfide in programma nei prossimi giorni.

I giovanissimi azzurri Cinà e Bondioli volano ai quarti. Avanza anche Ribecai Volano ai quarti, infatti, Federico Cinà e Federico Bondioli. Il 18enne palermitano ha avuto la meglio con un netto 6-3 6-3 nel derby azzurro contro Forti, capace di eliminare il campione in carica e numero 60 del mondo Vit Kopriva nel turno precedente. Il 20enne romagnolo, invece, ha avuto la meglio in tre set sull'indiano Nagal, ex numero 68 delle classifiche mondiali. Bene anche Michele Ribecai, che prosegue il suo cammino dopo aver eliminato in tre set il francese Martineau, ‘giustiziere’ del fuoriclasse svizzero Stan Wawrinka al primo turno. Saluta, invece, il torneo un altro protagonista atteso, Andrea Pellegrino, sconfitto al terzo dall'ucraino Sachko. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Napoli Tennis Cup 2026, la 'next gen' italiana grande protagonista: fuori, invece, Pellegrino

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