Napoli Romero può essere un’occasione da cogliere

Il club partenopeo sta pianificando le mosse per rafforzare la rosa nella prossima sessione di mercato. Tra le possibili opportunità c'è l'interesse per un giocatore che potrebbe portare nuove soluzioni in squadra. La società ha iniziato a sondare il mercato e valutare le offerte disponibili, senza ancora aver definito ufficialmente gli acquisti.

La situazione, però, è tutt’altro che semplice. Romero è un giocatore importante per il club inglese e ha un contratto lungo, valido fino al 2029. Questo rende ogni trattativa complicata, soprattutto dal punto di vista economico. Il Tottenham, infatti, valuta il cartellino del difensore circa 60 milioni di euro, una cifra molto alta che rappresenta il principale ostacolo per chiunque voglia affondare il colpo. Sul giocatore non c’è solo il Napoli. Anche Inter e Roma stanno seguendo con attenzione la situazione, pronte a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio. La concorrenza, quindi, è ampia e agguerrita, e questo potrebbe far salire ulteriormente il prezzo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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