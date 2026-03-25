Napoli ospita il convegno sino-italiano sulla biodiversità | 40 scienziati cinesi in città

Da domani giovedì 26 marzo e fino a sabato 28, Napoli sarà sede del terzo convegno sino-italiano dedicato alla biodiversità, che si terrà presso l’Art Hotel San Francesco al Monte, in Corso Vittorio Emanuele 328. L’evento coinvolge quaranta scienziati provenienti dalla Cina, che si riuniscono in città per discutere di questioni legate alla biodiversità.

L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Da domani, giovedì 26, a sabato 28 marzo, Napoli ospiterà il terzo Convegno sino-italiano sulla biodiversità, presso l’Art Hotel San Francesco al Monte (Corso Vittorio Emanuele 328). L’iniziativa è organizzata dal Centro Nazionale per la Biodiversità (NBFC) e dall’Accademia Cinese delle Scienze (CAS), con una delegazione di circa 40 scienziati cinesi presenti in città per tre giorni di confronto. Il simposio si articolerà in sessioni plenarie e tavoli di lavoro settoriali, con focus su diversità biologica marina, terrestre e urbana, tutela dell’ambiente, e potenzialità delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere la decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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