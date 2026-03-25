Lo stadio Maradona si avvicina al raggiungimento del tutto esaurito in vista dell’incontro tra Napoli e Milan, previsto per il 6 aprile. Sono stimati circa 50mila spettatori presenti, pronti a seguire la partita dal vivo. La capienza dell’impianto si avvicina così alla quota massima, mentre i biglietti disponibili si stanno esaurendo rapidamente.

Si avvicina sempre di più il grande scontro che potrebbe decidere la riapertura del campionato. Lunedì 6 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il Milan affronterà gli azzurri di Antonio Conte in un match di fuoco. Il Napoli, in casa, ha sempre collezionato numeri molto importanti. Come riferito dal Corriere dello Sport di oggi, in vista della gara contro il Milan ci sarà un grandissimo supporto da parte dei tifosi napoletani. Da oggi sarà possibile acquistare il proprio tagliando con la terza fase di vendita, ovvero quella riservata ai possessori di Fidelity Card SSC Napoli Membership. Tra soli due giorni, invece, inizierà la vendita libera, ma la richiesta è già elevatissima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, il Maradona verso il sold-out: attesi 50mila tifosi

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