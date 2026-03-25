Napoli l' abbattimento della villa abusiva del clan nel Rione San Francesco

A Napoli, è iniziato questa mattina l’abbattimento di una villa considerata abusiva e collegata a un clan di camorra nel Rione San Francesco. L’intervento è stato condotto con la presenza delle forze dell’ordine. All’interno del giardino della proprietà, è visibile un diploma che, secondo quanto riferito, sarebbe stato attribuito a un boss del clan.

C'è perfino il diploma di “Miglior boss del mondo”, nel giardino della villa del clan di camorra il cui abbattimento inizia stamattina in presenza delle forze dell'ordine, del presidente Acer David Lebro, del vicesindaco Laura Lieto e dell'assessore comunale alla Sicurezza Antonio De Iesu. Seicentocinquanta metri quadri, sauna e palestra, nel cuore del Rione San Francesco. Sul posto anche il prefetto di Napoli Michele di Bari e l'Assessora regionale alle politiche abitative Claudia Pecoraro. Entro fine anno qui, in zona San Giovanni in Bosco, verranno consegnati centinaia di nuovi alloggi popolari. Una giornata importante, in cui lo Stato si riprende un pezzo di città. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, l'abbattimento della villa abusiva del clan nel Rione San Francesco Articoli correlati Leggi anche: Napoli: abbattuta la villa-fortezza del clan nel Rione San Francesco Napoli, abbattuta la villa abusiva del luogotenente del clan Contini: sul muro il diploma ‘Al miglior boss’Avviate le operazioni di abbattimento della villa abusiva di Salvatore Botta, cassiere del clan Contini, nel rione Amicizia del quartiere di San... Al via abbattimento villa abusiva del clan nel Rione San Francesco a Napoli Approfondimenti e contenuti su Napoli l'abbattimento della villa... Temi più discussi: Resurrexit a Sant'Agnello, guest star l'attrice Cristina Donadio; Circumflegrea: mancanza di tensione, interrotta momentaneamente una tratta; Il presidente Sergio Mattarella all'università di Salamanca: Le Università di Napoli, nodi di un sistema sovranazionale di diffusione...; Bebe Vio: Lascio la scherma, passo all'atletica: farò i 100 metri. Al via abbattimento villa abusiva del clan nel Rione San Francesco a NapoliC'è perfino il diploma di Miglior boss del mondo, nel giardino della villa del clan di camorra il cui abbattimento inizia stamattina in presenza delle ... ilmattino.it Napoli, al via abbattimento villa abusiva del clan nel Rione San FrancescoC'è perfino il diploma di Miglior boss del mondo, nel giardino della villa del clan di camorra il cui abbattimento inizia stamattina in presenza delle ... ilmattino.it Al via abbattimento villa abusiva del clan nel Rione San Francesco a Napoli. Alle pareti affisso anche il 'diploma' di 'miglior boss' del mondo #ANSA x.com Ancona vicolo Della Storta, da piazza San Francesco alle Scale a via Della Loggia... più che per la particolarità del percorso che si " storce " continuamente il nome sembra che derivi da una certa Signora Beppa, deforme, che vi abitava a fine '800..nota nel rio - facebook.com facebook