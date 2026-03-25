Un giocatore del Napoli ha subito un infortunio durante un impegno con la Nazionale, mentre altri membri del club sono tornati a Castel Volturno per allenarsi o riposarsi. Le condizioni del calciatore infortunato sono state rese note. La squadra sta gestendo le situazioni di recupero e preparazione in vista delle prossime partite.

Anche in casa Napoli è tempo di riposo. C’è chi è andato via direzione della Nazionale e chi invece è restato a Castel Volturno ad allenarsi e riposarsi. Anche Antonio Conte si è dedicato al relax: per lui visita a Torino dalla famiglia. Nel frattempo, però, una notizia arrivata dall’Italia, ha fatto tremare i partenopei. Infortunio per Politano, polpaccio fasciato: cosa filtra. Stando a quanto riportato da Il Mattino, Matteo Politano si è allenato con una fasciatura al polpaccio. Da Coverciano però non sono arrivate preoccupazioni, con lo staff medico dell’Italia che continuerà a monitorarlo anche nella giornata di domani. La squadra di Gattuso giocherà giovedì sera a Bergamo contro l’ Irlanda del Nord, sfida valida per accedere alla finale del Playoff Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, infortunio in Nazionale: svelate le condizioni

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