Il Napoli ha riacceso l'interesse per il centrocampista argentino, attualmente in prestito al Como, considerandolo una candidatura prioritaria per la prossima stagione. Contestualmente, si fa riferimento a un possibile collegamento tra il piano per Perrone e le strategie del Manchester City, mentre si discute anche della posizione del club lombardo nel contesto della trattativa.

Il Napoli si muove con decisione sul mercato e torna con forza sul nome di Maximo Perrone. Il centrocampista argentino, attualmente al Como, è considerato una priorità per la prossima stagione. La trattativa però si presenta complessa, tra la posizione del club lombardo e i vincoli legati al Manchester City. Il giocatore è seguito da vicino e i primi contatti sono già partiti. Una situazione che può evolversi nei prossimi mesi e che coinvolge più attori in un equilibrio ancora fragile. Perrone resta un obiettivo concreto del Napoli. Il Napoli ha individuato in Maximo Perrone un profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Il club azzurro vuole inserire qualità e struttura in mezzo al campo e segue il giocatore da tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il piano per Perrone: l’intreccio con il Manchester City e la posizione del Como

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