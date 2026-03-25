Napoli guida la rivoluzione quantistica | nasce la prima rete sicura a lunga distanza con Roma

A Napoli è stata avviata la prima rete di comunicazione quantistica a lunga distanza in Italia, che collega il capoluogo campano con Roma. Questa infrastruttura rappresenta un passo importante nel settore delle telecomunicazioni, consentendo trasmissioni più sicure tra le due città. La rete si basa su tecnologie avanzate di crittografia quantistica e si configura come una delle prime nel suo genere nel Paese.

Parte da Napoli la prima rete di comunicazione quantistica a lunga distanza in Italia, destinata a collegare il capoluogo campano con Roma. Un progetto che segna un passaggio concreto dalla sperimentazione alla possibile commercializzazione delle tecnologie di crittografia quantistica, rafforzando il ruolo della città come hub nazionale della sicurezza digitale avanzata. L’iniziativa è promossa dal Centro di Competenza MedITech e dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Gruppo TIM ed Exprivia. Un’infrastruttura ibrida per dati sicuri. Il cuore del progetto è lo sviluppo di una rete ibrida a lunga distanza per il collegamento sicuro tra due data center: uno situato presso la sede MedITech nel Campus universitario di San Giovanni a Teduccio, l’altro nel polo di Acilia del Gruppo TIM. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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