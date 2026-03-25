Napoli da una sosta all' altra è cambiato tutto | come Conte si è ripreso la piazza

Napoli, 25 marzo 2026 - Durante le prime tappe del campionato, con incontri disputati circa ogni mese, si sono osservati cambiamenti significativi nel clima della piazza. Le occasioni di sosta e le partite giocate hanno portato a una rinnovata presenza e a una diversa percezione del pubblico sugli spalti. In questo contesto, l’allenatore ha contribuito a modificare l’atmosfera e l’immagine della squadra in città.

Napoli, 25 marzo 2026 - Le prime soste del campionato, con cadenza praticamente mensile che sembra quasi fatta a posta per smorzare gli entusiasmi di inizio stagione, quelli in cui tutto sembra possibile, sono le più indigeste per i tifosi ma, forse, le più gradite agli allenatori, che hanno tempo e modo di lavorare per provare ad amalgamare la rosa e i nuovi acquisti. Ciò che cambia è la percezione delle due settimane in cui sul palco salgono le Nazionali: una finestra per prendere una boccata d'aria, respirando nel clima di totale idillio di un momento d'oro, e con magari un pizzico di rammarico per averlo interrotto, oppure un calvario lungo e pesante nel quale pensare e ripensare a ogni problema, anche a costo di ingigantirlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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