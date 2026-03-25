Napoli arrestata 45enne con cocaina e bilancini | operazione dei Falchi in centro

Nella serata di ieri, gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato una donna di 45 anni nel centro di Napoli. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata con in possesso sostanze stupefacenti e bilancini. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di droga.

Nella serata di ieri, gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato una 45enne napoletana, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Trovata con 22 grammi di cocaina Durante un controllo in Calata Trinità Maggiore, la donna è stata trovata in possesso di 22 involucri di. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, arrestata 45enne con cocaina e bilancini: operazione dei Falchi in centro Articoli correlati Cocaina e bilancini in casa, 41enne teatina arrestata grazie a una segnalazione anonima sull'app della poliziaCome già accaduto nei giorni scorsi a Lanciano, è stata una segnalazione anonima arrivata sull'app “YouPol” della polizia di Stato a consentire di... Napoli, a spasso per il centro storico con 22 involucri di cocaina: 45 enne arrestata dalla Polizia di StatoLa donna è stata sorpresa dai Falchi della Squadra Mobile che hanno trovato cocaina e bilancino di precisione Napoli. Altri aggiornamenti su Napoli arrestata 45enne con cocaina e... Temi più discussi: Trastevere-Ischia 1-1, punto dei gialloblù in casa della seconda in classifica; A fuoco gli uffici del giudice di pace a Marano di Napoli, 32enne arrestato: ecco come ha agito; Inseguimento rocambolesco con le forze dell’ordine, già in libertà i due arrestati; Due donne investite e uccise da un’auto a Napoli, ubriaco il 34enne alla guida. Napoli, arrestata 45enne per possesso di droga nel Centro StoricoContinuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella ... msn.com Napoli, blitz dei Falchi a Calata Trinità Maggiore: arrestata spacciatrice 45enneNapoli – Non si ferma la pressione della Polizia di Stato sulle piazze di spaccio del centro storico partenopeo. Nell’ambito dei servizi straordinari di ... cronachedellacampania.it Una vita sulle ambulanze, in giro per Napoli a salvare e curare le persone che non stavano bene o erano rimaste vittime di incidenti. Giovanni Ferreri, storico medico del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro della postazione San Gennaro, purtroppo, è stato ritrovato m - facebook.com facebook #epatite A a Napoli, 60 ricoverati all' #ospedale cotugno: «89 da inizio marzo, un picco assoluto» x.com