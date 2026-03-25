Mutabili frontiere dell’identità

Nel primo Novecento, il Pacifico settentrionale era considerato la frontiera dell’espansione europea e americana. Un giornalista legato ai repubblicani progressisti californiani descriveva questa regione come un limite oltre il quale si estendeva l’area di influenza dell’uomo bianco. La definizione di frontiera cambiava a seconda delle epoche e delle interpretazioni, riflettendo le trasformazioni nelle percezioni di identità e di potere.

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