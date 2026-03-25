Venerdì 27 marzo alle 21:30, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospiterà un evento musicale con un trio composto da musicisti noti nel panorama locale. La serata vedrà la fusione delle sonorità della musica brasiliana e della canzone d’autore italiana, offrendo un repertorio che unisce tradizione e interpretazioni originali. L’appuntamento si svolgerà in via Mainardi 14, nel centro della città.

Sul palco saliranno tre musicisti di talento: Nicoletta Noè (voce e chitarra), Carlo Borsari (chitarra e cori) e Jader Nonni (percussioni e cori). Un’occasione per vivere un’esperienza musicale condivisa, dove “anime differenti si incontrano con l’intento di creare e ricreare ponti tra due mondi sonori”. L’ingresso è riservato ai possessori di Tessera Endas. Chi desidera cenare prima dello spettacolo può farlo alle ore 20, su prenotazione telefonica o via WhatsApp al 333.1296915 (Davide Fabbri). Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Musica brasiliana e canzone d’autore italiana: il trio Noè-Borsari-Nonni alla Rimbomba di Bertinoro

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