Mozione di sfiducia contro Santanchè pressing delle opposizioni in Parlamento Malan | Se

Oggi alla Camera è stata presentata una mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, firmata da tutte le forze di opposizione. La proposta arriva in un momento di tensione politica e ha già generato reazioni tra le diverse forze parlamentari. La mozione sarà discussa nei prossimi giorni, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti sulla gestione del settore e su eventuali responsabilità della ministra.

AGI - Una mozione di sfiducia alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è stata depositata questa mattina alla Camera e sottoscritta da tutte le forze di opposizione. Ecco il testo firmato da Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s), Luana Zanella (Avs), Matteo Richetti (Azione), Maria Elena Boschi (Iv) e Riccardo Magi (+Europa). "La Camera, premesso che: l'articolo 94 della Costituzione attribuisce a ciascuna Camera il potere di revocare la fiducia mediante mozione motivata; la responsabilità politica dei singoli ministri costituisce elemento essenziale del corretto funzionamento dell'esecutivo e del rapporto fiduciario con il Parlamento; considerato che: - la presidente del Consiglio dei ministri, con dichiarazione resa nel tardo pomeriggio del 24 marzo c. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mozione di sfiducia contro Santanchè, pressing delle opposizioni in Parlamento. Malan: "Se... Articoli correlati Santanchè, mozione di sfiducia delle opposizioni. Malan (Fdi): si dimetteràDaniela Santanchè si è presentata al ministero del Turismo a via di Villa Ada: la senatrice di Fratelli d’Italia ostenta tranquillità dopo l’avviso... Il Movimento 5 Stelle: “Depositata mozione di sfiducia contro Santanchè”, che intanto è arrivata al Ministero“Abbiamo depositato la mozione di sfiducia contro Daniela Santanchè e ne chiediamo la calendarizzazione urgente. Contenuti utili per approfondire Mozione di sfiducia contro Santanchè... Temi più discussi: MOZIONE DI SFIDUCIA PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CISTERNA, LUI: HO AGITO SEMPRE NELLA TRASPARENZA; L’opposizione incalza Meloni: Con Santanchè ha aspettato troppo, subito una mozione di sfiducia; Italia Viva presenterà una mozione di sfiducia a Santanchè; In Consiglio provinciale una richiesta di informativa sulla sfiducia a Gerosa. Caso Santanchè, mozione di sfiducia di tutte le opposizioni: la ministra resiste nonostante l’invito di Meloni a lasciareIl Movimento 5 Stelle annuncia di aver presentato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè, che è arrivata al Ministero ... ilfattoquotidiano.it Santanchè, mozione di sfiducia delle opposizioni. Malan (FDI): si dimetteràDaniela Santanchè si è presentata al ministero del Turismo a via di Villa Ada: la senatrice di Fratelli d’Italia ostenta tranquillità dopo l’avviso di sfratto arrivato direttamente ... msn.com Una mozione di sfiducia alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è stata depositata questa mattina alla Camera e sottoscritta da tutte le forze di opposizione https://shorturl.at/gDk4y - facebook.com facebook Santanchè non cede alle richieste di dimissioni di Meloni. Il M5s presenta mozione di sfiducia x.com