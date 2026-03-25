A Mottola, la scultura intitolata “Cristo all’orto” è stata restaurata. L’intervento, promosso dalla Confraternita del Carmine e Purgatorio, ha riguardato il recupero dell’opera, che ora si presenta in condizioni di maggiore integrità e con un aspetto artistico più evidente rispetto al passato. La scultura torna così visibile al pubblico dopo i lavori di restauro effettuati.

Tarantini Time Quotidiano La Confraternita del Carmine e Purgatorio annuncia il rientro della scultura “Cristo all’orto”, dopo un intervento di restauro che ne ha restituito integrità e valore artistico. Realizzata nel 1860 dal maestro cartapestaio leccese Antonio Maccagnani, l’opera rappresenta uno degli esempi più rilevanti della tradizione in cartapesta, distinguendosi per l’intensità espressiva e la cura dei dettagli. Il restauro ha consentito di recuperare le caratteristiche originarie, valorizzando materiali, cromie e resa anatomica. La presentazione ufficiale è in programma giovedì 26 marzo alle ore 19.30 nella Chiesa del Carmine. Nel corso dell’incontro il maestro Valerio Jaccarino, dello Studio d’Arte Jaccarino e Zingaro di Andria, illustrerà gli aspetti tecnici e le fasi dell’intervento conservativo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mottola, torna il “Cristo all’orto”, restaurata la scultura del Carmine

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