Motori nuovi e consumi ridotti finanziati 36 interventi nella pesca | via libera della Regione alla graduatoria definitiva

La Regione ha approvato la graduatoria definitiva del bando destinato alla pesca, che finanzia 36 interventi per l’installazione di motori nuovi e la riduzione dei consumi. La decisione riguarda i progetti presentati per migliorare l’efficienza energetica e limitare l’impatto ambientale delle imbarcazioni. La pubblicazione della graduatoria segna il via libera ufficiale alle iniziative approvate.

Sostegni concreti alle marinerie siciliane con fondi dedicati all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale del comparto ittico Arriva il via libera definitivo a uno degli interventi più attesi dal settore della pesca. È stata approvata e pubblicata la graduatoria del bando dedicato agli investimenti per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale dei pescherecci. Sono 36 i progetti ammessi al finanziamento, presentati da operatori del comparto ittico che potranno così procedere alla sostituzione o all’ammodernamento dei motori delle proprie imbarcazioni. L’obiettivo è chiaro: rendere la flotta più sostenibile, riducendo consumi ed emissioni attraverso l’introduzione di motori di nuova generazione, più efficienti e meno impattanti dal punto di vista ambientale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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