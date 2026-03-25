Un incidente mortale si è verificato oggi sulla A4, coinvolgendo due Tir e provocando rallentamenti nel traffico verso Milano. La vittima è un uomo di 36 anni, originario dell’Est Europa, che ha perso la vita nello scontro tra i mezzi pesanti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare il conducente coinvolto nell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il 36enne è deceduto nello scontro tra due camion in autostrada tra Palazzolo e Seriate: traffico in tilt verso Milano e lunghe code di oltre 6 chilometri Il sinistro si è verificato verso le 8.20 nel tratto compreso tra Palazzolo e Seriate, all’altezza del chilometro 184+700 (nei pressi di Bolgare). Nell’impatto tra i due mezzi pesanti il 36enne è deceduto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Oltre al personale sanitario con ambulanze ed elisoccorso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operatori di Autostrade per l’Italia, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Morto in un inferno di lamiere sulla A4: la vittima è un giovane di 36 anni

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