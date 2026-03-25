Morto il magistrato Sergio La Commare il ricordo | Uomo di grande valore e sportivo per passione
Il magistrato Sergio La Commare è deceduto lunedì sera. La notizia è stata comunicata dal Tennis Club Palermo 2, associazione di cui La Commare era un membro storico. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i soci del circolo e tra coloro che lo conoscevano come uomo di grande valore e appassionato di sport.
È morto lo scorso lunedì sera il magistrato Sergio La Commare. A darne notizia è il Tennis Club Palermo 2, circolo del quale La Commare era un iscritto storico. La Commare fu a lungo giudice per le indagini preliminari al tribunale di Palermo, anche nel periodo delle stragi di mafia del 1992. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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