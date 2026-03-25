Dopo la rinuncia dell’ex candidato sindaco a Varese, il posto alla Camera che era stato occupato da Umberto Bossi passerà a Manuela Maffioli. La decisione è stata ufficializzata in seguito alla rinuncia di Bianchi, che aveva lasciato il suo incarico. La Maffioli entrerà in Parlamento per coprire la posizione vacante, senza ulteriori cambiamenti annunciati.

A subentrare alla Camera al posto di Bossi, dopo la rinuncia di Bianchi, sarà dunque Manuela Maffioli, già vicesindaca di Busto Arsizio e seconda dei non eletti nello stesso collegio Dopo la morte del fondatore della Lega Umberto Bossi, avvenuta il 19 marzo all’età di 84 anni, si è aperta la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Umberto Bossi, a Manuela Maffioli il posto libero alla Camera dopo rinuncia dell’ex candidato sindaco a Varese Bianchi

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