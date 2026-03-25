Fazi Editore ci presenta una nuova edizione del romanzo Morte e usignoli, capolavoro dello scrittore irlandese Eugene McCabe, con la traduzione a cura di Chiara Vatteroni. Uscito per la prima volta nel 1992, questo dramma rurale ci riporta nell’Irlanda del Nord di fine ‘800, dove le tensioni politiche si intrecciano inevitabilmente con i drammi familiari e religiosi. Trama. Irlanda del Nord, 3 Maggio 1883. Beth Winters si sveglia nel giorno del suo venticinquesimo compleanno con la consapevolezza che quello sarà l’ultimo giorno che passerà nella casa in cui ha sempre vissuto. Si guarda intorno e dalla finestra riesce a malapena a distinguere Corvey Island, una parte della dote della sua defunta e amata madre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - MORTE E USIGNOLI di Eugene McCabe: recensione

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