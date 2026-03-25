Morning Party al Don Cola by Friends & Sami

Il secondo evento della stagione 2026 si è svolto al locale Don Cola, organizzato da Friends & Sami. La mattina è iniziata con un party che ha coinvolto i partecipanti in un’atmosfera informale e conviviale. La colazione, definita come “la più virale del web”, ha accompagnato l’evento, attirando un pubblico interessato a condividere momenti di socialità e divertimento.

Good Morning FRIENDS. È con questo “slogan” che abbiamo deciso di unire il secondo evento della stagione 2026 alla colazione piu virale del web.Qualcuno di voi ne avrà sicuramente sentito parlare.Si tratta di un format che in altre città ha già spopolato.Non vediamo quindi l’ora di potervelo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Morning Party al Don Cola by Friends & Sami Articoli correlati Friends Party al Biblos Pub - Episodio 2Si alza il sipario sul primo evento della stagione Friends 2026! Abbiamo deciso di ripartire da una location in cui lo scorso anno ci siamo divertiti... Monia & the Saints Band & friends allo Stone RoseTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21... I LEAKED THE ADMIN CODE IN ZACHOLOGY BUILD FIGHTS