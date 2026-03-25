Montepaschi | il CdA indica Palermo come unico candidato AD

Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deciso di proporre Fabrizio Palermo come unico candidato alla posizione di amministratore delegato. La decisione è stata presa durante una riunione del board, senza altre candidature presentate. La nomina sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci nelle prossime settimane.

Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha scelto Fabrizio Palermo come candidato “unico” per l’incarico di futuro Amministratore delegato della banca, preferendo l’attuale numero uno dell’utility Acea ai banchieri Corrado Passera e Carlo Vivaldi, inizialmente indicati dal board della banca senese nella terna di potenziali futuri AD. Le motivazioni della scelta. La scelta di Palermo, ha spiegato MPS, è il frutto di un “ processo strutturato “, condotto con l’ausilio di advisor indipendenti e sotto la supervisione del comitato nomine, che ha analizzato “un ampio bacino di candidati” e verificato i “requisiti di idoneità” degli stessi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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