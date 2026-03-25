Montemesola benemerenza civica all’Ispettore della Polizia di Stato Ivan Lupoli

Il consiglio comunale di Montemesola ha assegnato all’Ispettore della Polizia di Stato Ivan Lupoli, originario del luogo, la benemerenza civica Montis Mensulae, alla quarta edizione. La decisione è stata presa all’unanimità dai membri dell’assemblea comunale. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con la partecipazione delle autorità locali e rappresentanti della comunità.

Tarantini Time Quotidiano Benemerenza civica all’Ispettore della Polizia di Stato Ivan Lupoli. Il consiglio comunale di Montemesola, all’unanimità, ha conferito all’Ispettore Ivan Lupoli, originario del posto, la benemerenza Montis Mensulae, giunta alla quarta edizione. Premiato il coraggio e la dedizione di un Servitore dello Stato che, tra i tanti interventi importanti nel corso della sua carriera, lo scorso giugno ha assicurato alla giustizia i malviventi che hanno ucciso il vice brigadiere dell’Arma Carlo Legrottaglie. Ivan Lupoli, insieme al suo collega Giuseppe Cavallo, è stato coinvolto in un pericolosissimo conflitto a fuoco con i due banditi in fuga, uno dei quali deceduto dopo l’arresto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, benemerenza civica all’Ispettore della Polizia di Stato Ivan Lupoli Articoli correlati Montemesola, Benemerenza Civica all’ispettore Ivan LupoliTarantini Time QuotidianoSarà conferita anche quest’anno la Benemerenza Civica del Comune di Montemesola, riconoscimento assegnato ai cittadini che... Manifestazione Askatasuna: all'agente di polizia Lorenzo Virgulti la Benemerenza Civica“Grazie Lorenzo, a nome della città di Ascoli Piceno, per il tuo encomiabile valore umano e professionale”, con queste parole il sindaco Marco... Tutti gli aggiornamenti su Ispettore della Polizia Discussioni sull' argomento Montemesola, benemerenza civica all’ispettore Ivan Lupoli; Montemesola, Benemerenza Civica all’ispettore Ivan Lupoli; Tenta di lanciarsi dal parapetto della Villa Peripato: salvata dai Falchi della Squadra Mobile; Montemesola Benemerenza Civica all’ispettore Ivan Lupoli. MONTEMESOLA Benemerenza civica all’Ispettore della Polizia di Stato Ivan Lupoli. Il consiglio comunale di Montemesola, all’unanimità, ha conferito all’Ispettore Ivan Lupoli, originario del posto, la benemerenza Montis Mensulae, giunta alla quarta edizione. - facebook.com facebook