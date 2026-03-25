Montella manifesta a favore dell' Ospedale di Comunità

Il 28 marzo 2026 alle 18:00 si svolgerà una manifestazione pubblica a Montella, presso Piazza degli Irpini all’interno della residenza municipale, per sostenere l’ospedale di Comunità. L’evento è rivolto ai cittadini di Montella e dei Comuni circostanti. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano esprimere il proprio sostegno alla struttura sanitaria.

Si invitano tutti i cittadini di Montella e dei Comuni del circondario a partecipare alla Manifestazione Pubblica Pro - Ospedale di Comunità, che si terrà il giorno 28 marzo 2026, a partire dalle ore 18:00 presso Piazza degli Irpini (all'interno della residenza municipale) a Montella.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montella manifesta a favore dell'Ospedale di Comunità Articoli correlati Montella, l'ospedale di comunità resta in bilico: «Occorre chiarire chi è il proprietario dell'immobile»Avellino, 11 marzo 2026 - A margine della conferenza stampa sul glaucoma, il direttore generale dell'Asl Avellino, Maria Concetta Conte, è tornata... Montella attende il verdetto: incerto il futuro dell’Ospedale di comunitàMontella, 25 febbraio 2026 – La città trattiene il fiato in attesa del tavolo tecnico regionale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Contenuti utili per approfondire Montella manifesta a favore... Discussioni sull' argomento Montella, il comitato pro ospedale di comunità organizza la manifestazione per sbloccare i lavori; Casa di comunità nel convento c’è chi dice sì | la mobilitazione. Ospedale di comunità a San Francesco: il momento della chiarezzalntervento del gruppo Azione Popolare Montella ... msn.com Ospedale di Comunità, il Ministero dell’Interno scioglie ogni dubbio: l’immobile è del ComuneIl Fondo edifici di culto non risulta proprietario del fabbricato, poiché in ogni caso la legge n. 16/1974 ha estinto ogni diritto del FEC, già risalente all’atto del 1875, intercorso con il Comune e ... irpinianews.it Taglio del nastro a Quarto dell'ospedale di comunità, che verrà aperto nella prima settimana di aprile. All’evento ha partecipato il governatore Marco Bucci - facebook.com facebook Riapre da oggi l’Ospedale di Comunità - x.com