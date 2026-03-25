Mondiale per Club | i top club europei ne stanno pagando le spese Juve compresa L’analisi su rendimento e condizione

I club europei più importanti stanno affrontando conseguenze negative a livello fisico a causa del Mondiale per Club, inclusa la Juventus. La competizione ha inciso sul rendimento e sulla condizione dei giocatori, portando a una crisi generale tra gli atleti. La situazione evidenzia come le partite abbiano influenzato le squadre di vertice, creando difficoltà nelle rose di vari club.

Mondiale per Club, le pesanti conseguenze fisiche del torneo si riflettono sulla profonda crisi dei ragazzi di Luciano Spalletti. La Juventus attraversa un periodo sportivo difficile, diretta conseguenza delle immense fatiche accumulate durante la passata estate. Il Mondiale per Club, disputato faticosamente negli Stati Uniti, ha lasciato delle scorie fisiche pesantissime su quasi tutte le formazioni europee partecipanti. Le inevitabili conseguenze di questo faticoso torneo a scopo di lucro sono ormai evidenti e si manifestano palesemente sul campo ogni volta che i giocatori affrontano i novanta minuti. Senza le necessarie vacanze, i tesserati hanno dovuto ricominciare immediatamente la dura preparazione, ritrovandosi ora con le gambe pesantissime e una precaria tenuta atletica generale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club: i top club europei ne stanno pagando le spese, Juve compresa. L’analisi su rendimento e condizione Articoli correlati Inter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenzaInter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenza Tottenham, clamoroso affare in entrata: si lavora al... Senesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ultimedi Redazione JuventusNews24Senesi Juve, i bianconeri presentano 1 prima offerta verbale per il centrale argentino ma devono battere la fitta... Tutto quello che riguarda Mondiale per Club i top club europei ne... Temi più discussi: Atalanta, c’è un motivo per provare (almeno) a pareggiare a Monaco: il Mondiale per Club (a chi piace); Mondiale per club, esordio travolgente per le pantere: liquidate in tre set le Valkirie di Orlando; Ranking Uefa per club: un'italiana sorpassa una storca rivale; La FIFA ha deciso che le nazionali femminili di calcio dovranno avere almeno una donna come allenatrice o assistente. La Serie A spera nell'Italia al Mondiale: la FIFA stanzia 355 milioni per i clubLa FIFA ha aumentato il budget per gli indennizzi ai club dei giocatori che parteciperanno al Mondiale. msn.com Mondiale per Club: PSG e altri 3 club già qualificati alla prossima edizione, il regolamentoIl Mondiale per Club 2025 è ufficialmente iniziato e dopo il match d`esordio pareggiato dall`Inter Miami di Messi con l`Al-Ahli prosegue con il programma di tutti. calciomercato.com Donnarumma, un fenomeno che non ha mai giocato un Mondiale - facebook.com facebook H. 16:00 DALLA TERRA #SANTA - ROSARIO MONDIALE DI RADIO MARIA Basilica dell'Annunciazione - #Nazareth (Israele) a cura di Radio Maria Nazareth x.com