La squadra di basket di Recanati ha ottenuto una vittoria casalinga contro Jesi con il punteggio di 80-62. La partita segue una buona prestazione precedente a Civitanova, confermando il momento favorevole della squadra. Il coach ha commentato la continuità di risultati positivi dopo la vittoria, mantenendo il team in un buon stato di forma.

"Abbiamo dato continuità alla bella prova a Civitanova confermando il momento positivo". Marco Schiavi, coach della Svethia Recanati, parla della vittoria casalinga (80-62) contro Jesi. "Ho apprezzato – continua – l’abnegazione in difesa contro una squadra in salute a cui abbiamo concesso poco. In attacco siamo tornati a essere più fluidi, tutto ciò aiutato anche da buone percentuali. In altri momenti difficili non siamo stati assistiti dalle percentuali offensive, ora i nostri tiratori sono tornati ad avere fiducia, a fare canestro, tutto ciò fa sì che l’attacco sia più fluido e ci sia una maggiore circolazione di palla". La presenza di Urbutis ha contribuito ad elevare lo spessore tecnico della formazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Momento positivo. "Recanati, contro Jesi arrivata una conferma»

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