Mobilitata la 82esima aviotrasportata la divisione Usa che ha combattuto in Normandia

La 82ª Aviotrasportata, unità militare statunitense che ha partecipato allo sbarco in Normandia durante la Seconda guerra mondiale, è stata mobilitata di nuovo. Sul corpo del Brigade Combat Team recentemente attivato sono visibili due lettere

Dalla Normandia all’Afghanistan, la storica divisione paracadutisti degli Stati Uniti potrebbe essere nuovamente mobilitata come forza di risposta immediata in vista di un possibile intervento terrestre contro l’Iran. Nota per inquadrare soldati provenienti da quelli che allora erano i “48 stati continentali”, la divisione si guadagnò il soprannome di “All-American” ed entrò in azione nel giugno del 1943 per prendere parte a tutte le principali operazioni militari condotte dall’US Army. Dall’Operazione Husky in Sicilia al lancio su Salerno nell’Operazione Avalanche, dall’Operazione Overlord nel nord della Francia, con l’obiettivo di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mobilitata la 82esima aviotrasportata, la divisione Usa che ha combattuto in Normandia Articoli correlati E pensare che il professor Monti ha sempre combattuto le corporazioniAl direttore - Caro Cerasa, il “mentalismo” è una forma di magia che, tra i suoi trucchi, si vanta di leggere nel pensiero, di disinteressarsi della... Meloni festeggia il Tricolore: «In questa bandiera la storia di chi ha combattuto per la Costituzione»«Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la...