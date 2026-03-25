Mobilità personale ATA 2026 come si valuta l’anno in corso

Dal 23 marzo è possibile presentare le domande di mobilità per il personale ATA 2026, con termine fissato per il 13 aprile 2026 per chi è già di ruolo. La procedura riguarda tutte le richieste di trasferimento e assegnazione del personale che lavora nelle istituzioni scolastiche. L’anno in corso rappresenta il momento di valutazione per le richieste e le eventuali modifiche alle assegnazioni.

Sono aperte dal 23 marzo le domande di mobilità per il personale ATA 2026. Le istanze possono essere presentate dal personale di ruolo entro il 13 aprile 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l’ordinanza Mobilità docenti e personale Ata, domande al via il 16 marzo: le novità del 2026Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso una circolare che comunica l’inizio delle domande per la mobilità dei docenti e del personale Ata... VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo Una selezione di notizie su Mobilità personale Temi più discussi: Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Mobilità in organico di diritto del personale scolastico per l’a.s. 2026/27.; Mobilità ATA 2026/2027, domande fino al 13 aprile: ecco i MODULI e le AUTODICHIARAZONI; Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Mobilità ATA 2026, domande dal 23 marzo: precedenze e soprannumerarietà, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIALCon la sottoscrizione del CCNI 2025/2028 avvenuta il 10 marzo 2026, il sistema della mobilità per il personale ATA si avvia verso la sua fase operativa. Le domande per l’anno scolastico 2026/2027 sono ... tecnicadellascuola.it Mobilità personale ATA 2026: valutazione servizio, preferenze, deroghe figli, autodichiarazioni. Le Faq di Mileto (Gilda)Aperte dal 23 marzo le domande di mobilità per il personale ATA 2026. Le domande possono essere presentate entro il 13 aprile dal personale di ruolo. orizzontescuola.it Aperte dal 23 marzo le domande di mobilità per il personale ATA 2026. Le domande possono essere presentate entro il 13 aprile dal personale di ruolo. Per sciogliere i dubbi dei lettori di Orizzonte Scuola una puntata dedicata alle operazioni con Michele … x.com Orizzonte Scuola. . Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre dom - facebook.com facebook