Mobilità 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Consulenza di gruppo solo 5 posti

Un avvocato specializzato in diritto del lavoro ha ricordato che chi presenta domanda di trasferimento o passaggio di ruolo nel settore scolastico deve fare attenzione alla corretta compilazione. La consulenza di gruppo, riservata a cinque partecipanti, mira a supportare i docenti nel completare correttamente la procedura e prevenire possibili errori che potrebbero compromettere la partecipazione alle selezioni.

Sei un docente che deve richiedere il trasferimento o il passaggio di ruolocattedra e temi di commettere errori nella compilazione della domanda? Hai ragione a prestare attenzione: anche un dettaglio mancante o errato può compromettere la tua partecipazione. Per questo Orizzonte Scuola Plus ha attivato un servizio di consulenza online dedicato ai docenti, pensato per accompagnarti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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